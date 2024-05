POCO X6 Pro jest szybszy niż myśl, ale mógłby zabić bazyliszka

Nie jestem fotograficznym freakiem, a mój ulubiony tryb, to tryb auto, ale nawet ja widzę, że aparaty w POCO X6 Pro nie zawsze dobrze sobie radzą z reprodukcją kolorów, z szumami po zmroku, czy rozmyciem tła. Z drugiej strony producent nigdzie nie wspomniał, że ten smartfon będzie kładł nacisk na właściwości fotograficzne. Kupujecie go dla wydajności i właśnie to dostajecie. Do okazjonalnego robienia zdjęć jest jak najbardziej ok, a jak chcecie rozwijać swój talent w dziedzinie fotografii, to musicie zmienić producenta. Tertium non datur, jak powiedział Juliusz Cezar, gdy po raz pierwszy wziął smartfona do ręki. A o reszcie niech powiedzą same zdjęcia, które pogrupowałem dla was w galerii.