T-Mobile ma smartfon, który będziesz chciał kupić. Ma wszystko, czego potrzebujesz

Już w następnym tygodniu nowa generacja smartfonów T-Phone trafi do salonów T-Mobile. Czy jest na co czekać? Jeszcze jak. Wszystko to dlatego, że T-Phone'y 2 zostały bardzo ulepszone. Zeszła generacja przypominała co najwyżej budżetowe urządzenia i jak w podstawowym tanim modelu było to akceptowalne, to model z dopiskiem "Pro" w cenie 1500 zł miał dużą konkurencję. Teraz model Pro jest dużo, ale to dużo lepszy.