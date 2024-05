Nju mobile rozbija bank. Ta oferta to strzał w dziesiątkę dla twojego portfela

To zdecydowanie jedna z najlepszych ofert dostępnych na rynku, bo za niecałe dwie dyszki każdego miesiąca mamy masę danych bazowo oraz z promocji. Dla większości osób taka oferta powinna wystarczyć, bo tak naprawdę każdego miesiąca mamy do dyspozycji 220 GB (przez pierwszy rok). Aby skorzystać z tego pakietu, trzeba mieć zarejestrowany numer w nju mobile – kupno starteru można zrealizować w pełni online. Jeśli to zrobimy, wystarczy zalogować się do konta nju mobile i włączyć usługę.