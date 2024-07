Reklamy w Netfliksie wydają się już nieuniknione. Tylko spójrzcie na ten raport

Drugi kwartał to aż 8 mln nowych subskrybentów Netflixa, co oznacza, że usługa ma ich aktualnie 277,65 mln (16,5-procentowy wzrost rok do roku). Jest jednak jedna, bardzo interesująca wartość w raporcie. Aż 45 proc. nowych abonentów Netflixa wybiera najtańszą opcję, w ramach której emitowane są reklamy. Ten abonament w Polsce nie jest dostępny, patrząc jednak na wyniki finansowe i na oświadczenia kierownictwa usługi, to zapewne niebawem się zmieni.