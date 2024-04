W takiej jakości obejrzymy w telewizji mecze UEFA i Euro 2024. Ten telewizor się nie przyda

Oglądanie meczów piłki nożnej w rozdzielczości 4K to wybór, który może znacząco wpłynąć na jakość wrażeń podczas oglądania. Rozdzielczość 4K oferuje cztery razy więcej pikseli niż 1080p. To oznacza, że obraz jest bardziej szczegółowy, a detale, takie jak twarze zawodników, trawa na boisku czy elementy trybun, są wyraźniejsze. To szczególnie ważne podczas dynamicznych akcji na boisku. Dodatkowo, im większy ekran, tym bardziej widoczna jest różnica między 4K a 1080p. Na dużym telewizorze lub projektorze 4K można docenić wysoką jakość obrazu. Piksele są bardziej gęsto upakowane, co przekłada się na lepszą ostrość.