Znany filmowiec narzeka na jakość kin. Pełna zgoda - sprzęt domowy jest lepszy

- Filmowałem w 3D i filmowałem w wysokim klatkażu. Próbowałem nowych form filmów. Większa liczba szczegółów to duża presja. Jest trudniej, więc jest pożyteczna - twierdzi Lee, ale też daje do zrozumienia, że jego przygoda z tymi technikami się już skończyła. - Filmowcy są kiepscy, kina są kiepskie, cały ten ekosystem jest kiepski. Nie zgadzam się na obwinianie o to formatu czy nośnika. To branża nie jest na to gotowa - twierdzi.