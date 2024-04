Praca naukowa na podstawie stron dla dorosłych. Europejskie prawo otwiera możliwości

W myśl artykułu 40 Digital Services Act (DSA) firmy te umożliwią badaczom uzyskanie dostępu do danych, aby prowadzić badania nad ryzykiem systemowym w UE. Tylko zweryfikowani badacze będą mogli ubiegać się o dostęp do danych. Oznacza to, że muszą spełniać określone kryteria i być zatwierdzeni do przeprowadzania badań nad ryzykiem systemowym.