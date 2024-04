Spotify w końcu z bezstratną jakością dźwięku. Są konkrety

Music Pro nie zastąpi istniejących abonamentów Spotify. Jak ustalił the Verge ma być to usługa dodatkowa, dokupowana do istniejącego planu. Ma pozwolić użytkownikom na nowe możliwości miksowania i mieszania utworów na listach odtwarzania, a także bezstratną jakość dźwięku. Udało się nawet ustalić parametry techniczne mechanizmu, jakiego będzie używać Spotify: ma być to format FLAC o jakości do 24-bit/44,1 kHz. Dodatkowo Music Pro ma oferować dodatkowe funkcje poprawy jakości dźwięku dla konkretnych modeli słuchawek, z producentami których Spotify miał nawiązać współpracę.