Piękny, wierny rzeczywistości dźwięk czy soczysty, mięsisty bas? Nie trzeba już iść na kompromis

To, co mnie jednak zaskoczyło, to sprawność działania tego mechanizmu w utworach, w których teoretycznie sprawdzać się nie powinien. To super, że Dr Dre w puszczony w Ult Wear prowokuje aż do bujania szyją - ale co z thrash metalem końca lat 80., gdzie z uwagi na marną produkcję nawet na najlepszym sprzęcie niskie tony brzmią koszmarnie? Cóż, Ult Wear cudów nie działa i niezmiennie utwory te krzywdzą nagrywających je gitarzystów basowych i… lepiej w tych utworach tryb Ult wyłączyć. Tym niemniej, gdy jest włączony kawałki te brzmią niezmiennie sensownie i całkiem naturalnie, bez wygłuszania wokalu czy innych instrumentów. Być może dla niektórych postronnych słuchaczy nie brzmi to jak osiągnięcie, ale ja nie spotkałem się jeszcze z równie inteligentnym wzmacniaczem basów.