Recenzja Razer BlackShark V2 Pro (2024): coś ekstra dla konsol

Najciekawszym jest alternatywny tryb profili, w którym przełączamy zestaw Game/Musić/Video/Custom na zestaw Call of Duty/Apex Legends/Fortnite. Druga zmiana to sam adapter 2,4 GHz, który teraz jest poziomy i z wejściem USB-C, dzięki czemu połączymy go z najnowszymi handheldami oraz konsolami. Trzecia różnica to opakowanie, w barwach dedykowanych konsolom PlayStation lub Xbox. To tyle.