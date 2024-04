Nowe telewizory Samsunga wymiatają. Oto ceny na 2024 r.

Telewizory Samsung QN900D i QN800D to dwa imponujące modele 8K - oba korzystają z technologii mini-LED i oferują zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale różnią się kilkoma kluczowymi cechami. QN900D wyróżnia się nowym wzornictwem Infinity Screen oraz stojakiem Infinity Air Stand, który nadaje telewizorowi efekt uniesienia w powietrzu. Doskonale radzi sobie z zawartością 8K, a także imponuje skalowaniem obrazów 4K i HD do wyższej jakości. Nowy procesor Neural Quantum 8K Pro z 512 sieciami neuronowymi zapewnia potężne możliwości AI, w tym Quantum Super Resolution Pro AI do skalowania i Real Depth Enhancer Pro do zwiększania kontrastu nawet w szybko poruszających się scenach. Jednakże, QN900D jest również znacznie droższy w porównaniu do poprzedniego modelu QN900C.