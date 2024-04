Apple TV+ za darmoszkę na kwartał. Choć trzeba mieć Xboxa

Konsole Xbox swego czasu były znacznie mocniej promowane jako przystawki do telewizorów. Dziś Microsoft stawia już przede wszystkim na gry, choć Xbox niezmiennie jest całkiem przyzwoitą stacją multimedialną. Obsługuje wszystkie ważne kodeki i formaty, w tym od DTS i Dolby. Co więcej, za sprawą pokrewnych do Windowsa 10 technologii programowych (Universal Windows Platform), aplikacji do usług VOD jest całkiem sporo. Są też duże braki - nie ma HBO Max czy żadnego polskiego dużego dostawcy - ale to i tak więcej niż w przypadku starych smart TV.