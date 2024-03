Oto najbardziej niezwykły telewizor na rynku. Wymyśl funkcję - on ją ma i to lepszą

To pierwszy telewizor Samsunga wyposażony w procesor obrazu nowej generacji. To określenie jest przy tym dość umowne, ów układ jest bowiem znacznie większą i gęstszą (w ujęciu procesu technologicznego) wersją do tej pory stosowanych w linii Neo QLED i Samsung OLED chipów. Tak na dobrą sprawę, to ze sprzętowego punktu widzenia tylko znacząco zwiększono moc obliczeniową modułów NPU (512 sieci neuronowych, czyli osmiokrotnie więcej niż w modelu 8K poprzedniej generacji) i GPU - a więc tych szczególnie dobrze sprawdzających się w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. W efekcie procesor obrazu w telewizorze QN900D może w czasie rzeczywistym przetwarzać równolegle nie jeden, a kilka modeli SI nowej generacji. I już tłumaczymy czemu to ważne i co to właściwie znaczy dla użytkownika tego telewizora.