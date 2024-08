Wyrzuciłem dekodery TV i zwiększyłem prędkość internetu. Niczego nie żałuję. Wszystko oglądam online

Gdy byłem dzieckiem, to w domu TV leciał w tle niemal bez przerwy. Do teraz u wielu starszych członków rodziny jest podobnie. A to sport, a to jakiś teleturniej, a to wiadomości. Telewizor był tym przysłowiowym oknem na świat. Dzięki TV było wiadomo, co się dzieje w kraju i za granicą oraz w sposób ciągły dostarczał lepszej lub gorszej rozrywki. Pisząc te słowa, nostalgia wjechała na pełnej i już zapomniałem o podstawowej wadzie telewizora, czyli częstych, głośnych, powtarzalnych i irytujących reklamach. Fuj! To akurat było straszne.



No dobra, powspominałem, ale pogadajmy o teraźniejszości i nie takiej dawnej przeszłości. Gdy naście (dziesiąt?) lat temu wyprowadziłem się do własnego mieszkania, to podobnie korzystałem z TV. Często ustawiony na stację muzyczną lub inne Discovery, był źródłem rozrywki i informacji, które przez większość czasu leciało w tle.