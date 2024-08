Uwielbiam drzemać do podcastów. Jeśli ty też, to mam świetne wieści

Co robić, kiedy mamy nadmiar wolnego czasu, za oknem zła pogoda, a już oczy zmęczone od czytania czy oglądania seriali? Często i chętnie wówczas uruchamiamy podcasty, by leciały w tle do innych obowiązków czy czynności. Lub by przyjemnie było przy czym sobie przysypiać do popołudniowej drzemki. Z tym ostatnim wiąże się jednak irytujący problem: podcasty są poniekąd ciekawe, a po przebudzeniu odtwarzacz jest już gdzieś hen, hen daleko na zupełnie innym odcinku.