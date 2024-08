Windows w końcu polubi się z HDR? Są ku temu znaki

Z ciepłych słów o obsłudze formatu HDR w systemach Windows można napisać przede wszystkim tyle, że ów HDR jest obsługiwany. Windows 10 i 11 są gotowe zarówno na HDR10, jak i Dolby Vision. Implementacja pozostawia jednak sporo do życzenia i daleko jej do bezobsługowej. Wiedzą o tym chociażby użytkownicy profesjonalnych aplikacji graficznych próbujący profilować kolory do pracy w trybie HDR czy nawet zwykli użytkownicy, którym często wyświetlacz w komputerze głupieje, gdy równocześnie na ekranie wyświetlane są treści zarówno w SDR, jak i HDR.