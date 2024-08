Co Google popsuł, Samsung naprawi. Jako Windowsiarz czekam na tę aktualizację

Systemy operacyjne Samsung Android z One UI bazują oczywiście na systemie Google Android i czerpią korzyści ze wszystkich nowości opracowanych przez Google’a. Jedną z nich było zagęszczenie mechanizmów cyberbezpieczeństwa w Android 14, na czym rykoszetem ucierpiało Łącze z telefonem. Po aktualizacji do Androida z One UI bazującego na Androidzie 14 użytkownik musi wziąć do ręki telefon za każdym razem, gdy chce uruchomić na Windowsie strumieniowaną aplikację - by potwierdzić zgodę. A skoro każdy klik w ikonkę na Pulpicie wiąże się z podniesieniem telefonu, to równie dobrze można sobie to całe klikanie odpuścić i załatwić to, co się miało do załatwienia bezpośrednio na małym dotykowym ekranie.