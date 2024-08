Laptopy z dodatkową kartą graficzną zużywają mnóstwo energii. Za sprawą tej aktualizacji to się zmieni

Kolejnym aspektem, który często jest problemem w przypadku gamingowych notebooków, jest czas pracy na akumulatorze. Potężne układy graficzne, takie jak GeForce RTX, wymagają znacznej ilości energii, co przekłada się na szybsze wyczerpywanie baterii. To oznacza, że gracze są często zmuszeni do gry przy podłączonym zasilaniu, co ogranicza mobilność urządzenia. Chociaż nowoczesne technologie, takie jak Nvidia Optimus, starają się zarządzać zużyciem energii przez przełączanie między dedykowaną a zintegrowaną kartą graficzną, to jednak w praktyce ciągle pozostaje to wyzwaniem.