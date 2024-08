Tego laptopa możesz napełnić perfumami. To nie żart, to nowy sprzęt od Asusa

Jej projekty odzwierciedlają głębokie zrozumienie historii mody i kultury, co widać w jej kolekcjach pełnych odniesień do różnych epok i subkultur. Sui często czerpie inspiracje z muzyki rockowej, sztuki oraz literatury, co nadaje jej kreacjom niepowtarzalny charakter. W 2009 r. otrzymała nagrodę za całokształt twórczości Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award od Council of Fashion Designers of America (CFDA), dołączając tym samym do grona takich legend jak Yves Saint Laurent czy Diane von Furstenberg.