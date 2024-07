To jeden z najpiękniejszych laptopów. Uczta dla oka, czyli HP Spectre x360 14 (2024) - recenzja

Laptop ten jest porządny nie tylko z wyglądu. W żadnym miejscu się nie ugina, zawias sprawia wrażenie bardzo wytrzymałego. Klapę laptopa bez trudu można otworzyć jedną ręką, choć oczywiście, by otworzyć ją do końca potrzebna już będzie druga kończyna. Tryb tabletowy to oczywiście dodatek i zdecydowanie nie jest to zamiennik iPada. Bez trudu widzę jednak oczami wyobraźni jeden z przyszłych wyjazdów służbowych, a ja po pracy nad tekstami w hotelu odwracam urządzenie na drugą stronę, odpalam Apple TV+ i oglądam seriale. Choć chyba prędzej wykorzystując klawiaturę do góry nogami jako podstawę, by się nie męczyć - to lekki laptop (1,4 kg), ale ciężki tablet.