Copilot+ PC i komputery ze Snapdragonem X. Testowałem, odpowiadam na wasze pytania

Na dziś akceleracja SI może posłużyć na co dzień właściwie do drobiazgów. SI oczyszcza obraz i dźwięk z kamery internetowej Copilot+ PC, zapewnia całkiem użyteczną funkcję tłumaczenia w czasie rzeczywistym wydobywającego się z wideo (YouTube, wideokonferencja, itd.) dźwięku z dowolnego języka na język angielski (wkrótce i język polski), zapewnia kilka zabawek graficznych do aplikacji Zdjęcia i Paint i to właściwie tyle. Aplikacje albo jeszcze nie potrafią wykorzystać NPU, albo robią to we wczesnych wersjach testowych, albo ich premiera jeszcze przed nami. Z rzetelnego i obiektywnego punktu widzenia: marka Copilot+ PC jest bardzo mało użyteczna, niewiele zmienia. Na dziś takie są fakty.