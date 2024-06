Jeżeli teraz się nie uda, to Surface jest bez szans

To nie jest recenzja! Za krótko używałem tego komputera, by móc takową napisać. Z niektórymi spostrzeżeniami nie ma jednak więcej sensu zwlekać. Surface Laptop to jeden z najlepszych laptopów z Windowsem (i Linuxem!) w historii, a do tego kosztuje relatywnie niewiele, mimo że pochodzi od marki zazwyczaj bardzo kosztownej. Wydaje się skazany na sukces, co nie oznacza, że ten jest przesądzony. Tyle że jeśli go nie odniesie, to już nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek produktu, który mógłby tę markę wyciągnąć ze sprzedażowego dołka, w jakim się znajduje. Bo lepiej w kwestii oferty nie było nigdy - a zwróćcie uwagę, że nawet nie zająknąłem się w tym tekście o AI i wbudowane w laptopa Microsoft Copilot.