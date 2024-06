Tak, to rewolucja - ale i żaden pogromca MacBooka Air. Pierwsze wrażenia z Copilot+ PC

Nie zostawię was jednak z niczym. Uruchomiłem Cinebench 2024 testując wyłącznie CPU, w wersji natywnej dla ARM. Wyniki znacznie lepsze od mobilnych układów Intela i AMD i nieznacznie gorsze od układów ARM od Apple’a. Należy przy tym pamiętać, że CPU to nie jedyny element jednostki głównej komputera. W testach GPU to w Macach powinno wypaść lepiej. W testach NPU to w Copilot+ lepiej. Jak dokładnie i co z tego wynika? To również będę wnikliwie badał. Na dziś mogę tylko zapewnić, że obróbka RAW-ów do tego tekstu wykonywana była w Lightroomie właśnie na Surface Laptopie. Na żadnym innym przenośnym PC ów Lightroom nie działał mi tak szybko i responsywnie.