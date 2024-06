Nowy laptop Huawei robi show. W 5 punktach pokazuję, gdzie wymiata

Wyświetlacz? 14,2", rozciągający się niemal idealnie od krawędzi do krawędzi urządzenia. Klawiatura? Pełnowymiarowa i przy okazji prawdopodobnie jedna z najlepszych w branży - miękka, cicha, ale z bardzo wyraźnie wyczuwalnym i satysfakcjonującym skokiem oraz kliknięciem, a także występująca w parze ze sporym i bardzo przyjemnym w użyciu touchpadem. Wydajność? Jeśli do wyboru możemy mieć nawet konfigurację z 32 GB RAM i procesorem Intel Core Ultra 9 oraz ultra szybką pamięć do 2 TB (tutaj sprawdzicie, która specyfikacja bardziej wam pasuje i która wersja kolorystyczna wam odpowiada), to raczej nikt nie będzie narzekać - niezależnie od tego, czy większość czasu spędza w Excelu, czy na montażu wideo. Bez podłączania do ładowarki - nawet przy intensywnym obciążeniu - powinniśmy też obejść się przez większość dnia roboczego. A nawet jeśli zabraknie nam energii, to bardzo szybkie ładowanie (90 W z ładowarką Huawei) jest w stanie w zaledwie kilkanaście minut podładować nas na resztę doby.