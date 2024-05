Surface Pro i Surface Laptop. Kandydaci na absolutnych faworytów

To pierwsze dostępne w sprzedaży sprzęty z układem Snapdragon X o architekturze ARM. Jeśli wierzyć danym Microsoftu, urządzenia te są nie tylko cieszą oko przyjemnym wzornictwem - to również wyjątkowo, jak na świat mobilnych sprzętów z Windowsem, potężne narzędzia pracy. Oba certyfikowane jako AI PC z Copilot Plus, co akurat jest oczywiste.