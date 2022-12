Kupować sercem, nie rozumem. 15-calowy Surface Laptop 5 - recenzja

Ale też warto zwrócić uwagę na samo wzornictwo, bo to przekłada się też na warstwę użytkową. Tak grube ramki wokół wyświetlacza raczej nie przystoją sztandarowemu i drogiemu laptopowi pod koniec 2022 r. To nie tylko kwestia estetyczna (ktoś może woleć bardziej surowy design), ale i praktyczna: smuklejsze ramki to mniejszy laptop lub większy wyświetlacz. Samo wzornictwo z premedytacją jest dość surowe: dominuje tu prostota i foremność. Mi to się bardzo podoba, ale oczywiście to rzecz gustu. Zero naklejek, lampeczek, ornamentów - tylko logo Microsoftu na pokrywie.