Microsoft chce uprościć rynek komputerów, jest jednak duży problem

Teraz, gdyby miały trafić do mainstreamu, mogą uczynić więcej złego niż dobrego. Powolne i ospałe maszyny kupione przez przypadek przez niewyedukowanych klientów prędzej zniechęcą ich do całej linii produktowej, niż zmotywują do interesowania się specyfiką układów scalonych. Nie jest to korzystny rezultat dla nikogo. Świat nie jest gotowy na unifikację (w ujęciu koncepcyjnym) procesorów, bo same procesory nie są na to gotowe.