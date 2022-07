MacBook Air z czipem M2 trafia do sprzedaży. Nie kupuj go teraz, choćby nie wiem co

Apple właśnie podał konkretną datę startu przedsprzedaży i sprzedaży nowego laptopa. Zamówienia na MacBooka Air z czipem M2 będzie można składać już jutro, 8 lipca, od godziny 14:00, zaś do pierwszych nabywców trafi on 15 lipca. Wtedy też nowy komputer będzie dostępny w stałej sprzedaży, choć ze względu na stałe problemy logistyczne trzeba się liczyć z tym, że jeśli nie kupimy go w przedsprzedaży, to potem możemy czekać miesiącami na realizację zamówienia.