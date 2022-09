Oprócz głównego aparatu 48 Mpix w nowym telefonie Apple'a znalazło się miejsce na aparat ultrawide (12 Mpix, 13 mm i 0,5x). Ma on 120-stopniowe pole widzenia, tak jak w poprzednim modelu, ale urosła jego matryca aż do 1/2.55" z 1/3.5". Jest on przy tym jednak nieco ciemniejszy niż w iPhonie 13 Pro Max (f/2.2 zamiast f/1,8). Wykorzystywać można go również do robienia zdjęć w trybie makro i on również wykorzystuje algorytm Photonic Engine.