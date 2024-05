Najlepszy z najtańszych. Tym Xiaomi chce przekonać cię do tabletów

Co najważniejsze, wszystko to nie kosztuje zbyt wiele. Tablet w wersji 128 GB zaczyna się od 299 euro (ok. 1270 zł), więc jest naprawdę przystępny cenowo. Dodatkowo, do oferty dołącza nowy Redmi Smart Pen, który również nie powinien być zbyt drogi. Xiaomi z nowym Redmi Pad Pro może stanowić alternatywę dla tańszych tabletów z Androidem. Ale czy przekona cię do zakupu?