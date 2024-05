Test realme 12+ 5G - skóra na plecach, Android 14 w sercu

Równowagę dla ciekawego, nieco krzykliwego designu stanowią eleganckie błyszczące boki, z zaokrąglonymi rogami w stylu C. Uwielbiam ten typ obramowania smartfonów. Nadaje urządzeniom szyku oraz elegancji i do teraz boli mnie, że Apple zrezygnowało z podobnego rozwiązania. Do tego realme 12+ 5G jest smartfonem bardzo cienkim, przez co wystająca wyspa aparatu z efektem gradientu jeszcze bardziej przyciąga uwagę.