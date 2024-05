Ten pendrive przeżyje twoje praprawunki. Ale pamięci ma tyle, co komputer twojego dziadka

Niemiecka firma Machdyne w ubiegłym tygodniu wypuściła do sprzedaży pendrive Blaustahl, który według deklaracji ma przetrwać przynajmniej 200 lat. Blaustahl wyposażony jest w mikrokontroler Raspberry Pi RP2040 MCU i 8 kB FRAM. A to z kolei pozwala mu na przechowywanie do... 8 kB danych. Tak, 8 kilobajtów - nie megabajtów czy gigabajtów.