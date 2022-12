To musisz wiedzieć o pamięciach przenośnych. Który dysk zewnętrzny wybrać?

Ale zaraz. Po co mi ogóle dysk przenośny, skoro swoje pliki mogę trzymać w chmurze? Nikt nie kwestionuje przydatności sieciowych dysków jak Dropbox, Google Drive, iCloud, czy Microsoft OneDrive. Jednak ze względu na szybkość przenoszenia plików, nadają się one bardziej do przechowywania mniejszych ilości danych, ewentualnie służyć jako miejsce kopii zapasowej np. zdjęć. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że w przypadku awarii chmury możemy utracić dostęp do naszych danych w newralgicznym momencie. Wszystko to sprawia, że rozwiązania chmurowe są zaledwie dobrym uzupełnieniem posiadanej pamięci przenośnej. Z przenośnym dyskiem pod ręką nie musisz mieć dostępu do internetu, no i oczywiście nie musisz obawiać się włamania, jak w przypadku dysków sieciowych.