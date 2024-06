Z tym laptopem poczujesz się jak własny ojciec. Sprzedawcy znaleźli żyłę złota

Pierwsze modele "retro laptopów" pojawiły się na Aliexpress w sklepie DZT's Store i wzbudziły niemałą sensację wśród fanów. A to ze względu na fakt, że producent w kosztujących około tysiąca złotych urządzeniach zastosował procesor z 1984 roku i starał się wiernie odwzorować - zarówno w wyglądzie, oprogramowaniu, jak i w użytych podzespołach - to, co znaleźlibyśmy w masywnych komputerach klasy IBM PC z lat 80. i początku 90. Mowa tu m.in. o modelu Pocket 8086, Hand 386, czy możliwym do znalezienia w innych sklepach Book 8088.