Microsoft udostępnia trzewia MS-DOS 4. To kod źródłowy mojego dzieciństwa

Powyższy dla niektórych bełkot to seria poleceń, które 9-letni Maciek musiał wpisać, by gra Wing Commander została uruchomiona w środowisku MS-DOS z obsługą dźwięku, płyty CD-ROM i myszki. To i tak dość prosty i bezproblemowy przypadek. Różne gry komputerowe wymagały różnych konfiguracji pamięci wyższej i rozszerzonej. Niektóre nie potrzebowały takich bzdur jak myszka, ale za to doceniały wywalenie jej sterownika z pamięci. A nawet nie zaczynam opisywania kombinacji rozszerzeń himem.sys i emm386.exe. W teorii MS-DOS miał gotowe uniwersalne pliki rozruchowe config.sys i autoexec.bat - w praktyce co gra to inna konfiguracja.