Microsoft znów jest najważniejszy. Ale czy kochany?

Dział Surface już po raz kolejny odnotował znaczący spadek. Mając na uwadze skalę Microsoftu, ów Surface to niemal garażowy hobbystyczny projekt. Sęk w tym, że tworzy bardzo udane produkty i byłoby szkoda się z nim żegnać. Microsoft robi dobrą minę do złej gry i oświadczył inwestorom, że sprzedaż jest tylko nieco niższa niż zakładaliśmy. Tymczasem wpływy z Surface’ów odnotowały 17-procentowy spadek rok-do-roku. Co więcej, jeśli cofniemy się w czasie i zaczniemy porównywać minione kwartały z ich odpowiednikami poprzedniorocznymi, to ujrzymy 9-, 22-, 20- i 30-procentowe spadki w tychże kwartałach. Wygląda to źle.