Nigdy wcześniej nie używałem tak porządnego komputera x86. Surface wysoko podnosi poprzeczkę

Tymczasem nie mogłem się doczekać sposobności, by zacząć pisać tę recenzję i podzielić się uwagami o tym komputerze. Chciałbym, by nie umknął on uwadze zwykłych użytkowników. Microsoft bowiem nie zamierza go na rynku konsumenckim z tego co zrozumiałem promować wcale. Nie bez powodu nazywa się Surface Laptop 6 dla Firm (czy jak kto woli po angielsku: for Business). Będzie go można kupić na paragon, nie będzie dostępny wyłącznie w ramach obrotu B2B. Jest on jednak pomyślany o potrzebach klienta firmowego. No to chyba jestem korposzczurem, bo jestem tym sprzętem zauroczony.