Czy warto czekać z zakupem laptopa na Snapdragona X Elite? Oto co wiemy przed premierą

Problem w tym, że na dziś dla Windowsa jest bardzo, bardzo niewiele aplikacji potrafiących wykorzystać to NPU. Na dziś jest ono wykorzystywane głównie do akceleracji obliczeń związanych z… kamerką internetową. To miłe, że podczas rozmowy na Zoom laptop dodaje do wideo cudną głębię ostrości bez wpływu na responsywność czy zużycie energii, jest to jednak ciut mało przekonujące. Obietnica potęgi, jaką ma zapewnić NPU w Snapdragonie X Elite, to obietnica na przyszłość, a nie na najbliższą przyszłość.