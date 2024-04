Przychodzą z laptopami i siedzą godzinami przy jednej kawie. Polska kawiarnia powiedziała: dość

Wchodzisz do kawiarni. Rozglądasz się za wolnym miejscem. Jeden stolik zajęty jest przez parę zakochanych patrzących sobie w oczy i dzielących się ciastem. Obok siedzi smakosz, który doszukuje się zapachu cytrusów w swoim przelewie. Kolejne miejsce to rozmawiający znajomi, delektujący się kawą z mlekiem. O, jest, teraz się poszczęści: na stole nie ma już ani filiżanek i talerzy, więc pewnie ten pan z laptopem zaraz się zabierze. Tylko coś wolno mu to idzie. Zaraz, on nie wygląda jak ktoś, kto zamierza opuścić kawiarnię. Wręcz przeciwnie. Spędzi tu kolejną godzinę gapiąc się w ekran.