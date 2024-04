Microsoft stworzył nową kategorię komputerów. Wymagania dotyczące klawiatury są kuriozalne

Oba te podpunkty są przy tym zdecydowanie niedoskonale dobrane. Do definicji AI PC nie należą w takim układzie komputery z czipami Nvdii, które co prawda nie mają NPU (koprocesor do akceleracji przeliczeń związanych z SI) przy CPU, ale za to mają Tensory przy GPU - czyli również sprzętowo akcelerują sztuczną inteligencję.