Surface Laptop 6 dla Firm już w naszych rękach! Sprawdziliśmy, co potrafi

Choć nie ukrywam, znacznie ciekawszy może się okazać ARM-owy Surface Laptop z Snapdragonem X Elite. To jego test będzie szczególnie ekscytujący, bo oznacza obcowanie z zupełnie nowym w ujęciu technologii układów scalonych komputerze. Surface Laptop dla Firm to dopieszczenie tego, co już było - z uaktualnionym chipem gotowym na rewolucję SI. Ma to ogromne zalety i wiele osób szukać będzie właśnie takiego sprzętu - zamiast eksperymentów. My jednak na Spider’s Web eksperymenty bardzo lubimy. Nasza publika, z tego co zdążyliśmy zauważyć, zdecydowanie też.