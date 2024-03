Microsoft w Polsce: kupuj komputery z NPU. To właśnie one mają teraz sens

NPU, czyli Jednostka Przetwarzania Sieci Neuronowych, to specjalny rodzaj procesora zaprojektowany do przyspieszania aplikacji AI (sztucznej inteligencji). Procesory NPU naśladują ludzki system neuronalny i są energooszczędne, co czyni je idealnymi do długotrwałego użytku i ciągłych zadań obliczeniowych AI, takich jak generowanie obrazów czy rozpoznawanie twarzy. NPU mogą mieć formę karty rozszerzeń lub znajdować się bezpośrednio w głównym SoC komputera.