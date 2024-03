Microsoft przywiózł AI do Warszawy. Co z tego będą mieli Polacy?

Usługa Azure Open AI od Microsoftu jest platformą, która umożliwia wykorzystanie zaawansowanych modeli generatywnej AI do tworzenia aplikacji i usług zdolnych do generowania tekstu, obrazów, muzyki i innych form ekspresji. Oferuje dostęp do potężnych modeli AI, takich jak GPT, które mogą być wykorzystywane do generowania tekstu. Te modele są trenowane na ogromnych zbiorach danych i mogą tworzyć treści, które są trudne do odróżnienia od tych stworzonych przez ludzi. Azure Open AI zapewnia również narzędzia do dostosowywania modeli do specyficznych potrzeb i wymagań użytkowników.