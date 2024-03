Petarda. Tak działa Baldur's Gate 3 na Snapdragon X Elite

Jest on jednak również imponujący, bo jeszcze niedawno żaden układ ARM nie zapewniał windowsowym grom tak dużej wydajności. Co oznacza, że po (podobno) wyjątkowo wydajnej pracy w aplikacjach, smartbook z tym układem pozwoli też na zabawę ze starszymi lub w miarę nowymi, ale mniej wymagającymi grami wideo. Jeśli przewaga w aplikacjach na Ryzenem i Core Ultra jest faktycznie tak znacząca, jak Qualcomm zapowiada, to jest to zapewne kompromis zdecydowanie do przyjęcia dla wielu potencjalnych nabywców.