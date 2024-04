MSI Raider GE68 HX 14V. Bez wątpliwości - to najlepszy laptop dla graczy

Skoro już porównujemy wydajność tego niesamowitego laptopa do desktopów, to z ciekawości złożyłem w jednych z popularnych polskich sklepów komputer stacjonarny oparty na GeForce RTX 4070 Ti Super i Core i7 14-tej generacji - konfiguracja taka praktycznie zawsze będzie nieco szybsza od testowanego laptopa. Nie wybierałem najtańszych podzespołów i całość (włącznie z monitorem 4K 144 Hz i obudową, ale bez klawiatury i myszki) wyszła mnie ponad 12 tysięcy złotych. Oczywiście takiego komputera nie zabierzesz ze sobą, ani nie ustawisz w dowolnym miejscu. Jeśli w takim komputerze desktop wymienimy kartę na RTX 4090 (co zapewni nam wydajność znacznie wyższą od laptopowej wersji) to dobijemy prawie do 17 tysięcy zł. Nie zamierzam przy tym was przekonywać, że to desktop jest najlepszą opcją dla każdego, bo tak nie jest. Na pewno jednak w tej samej cenie dostaniemy więcej mocy obliczeniowej, no i oczywiście nieporównywalne możliwości rozbudowy.