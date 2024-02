Kupiłem wideo grabber za 100 zł. Sprawdziłem, czy warto

Na stronie sklepu znalazłem informację, że umożliwia on przechwytywanie wideo w 1080p przy 60 klatkach na sekundę, ale komentarze użytkowników pod produktem jednoznacznie to dementowały. Wizyta na stronie producenta ujawniła, że lekko on ściemnia, stąd też pomyłka na stronie sklepu. Unitek na początku pisze o 1080p 60 fps, po czym precyzuje, że owszem 1080p ale w 30 fps i owszem 60 fps, ale w 720p. Jeśli chodzi o maksymalny input to mówi się o 4K 30 Hz i faktycznie wygląda na to, że producent w tym wypadku nie mija się z prawdą. Na stronie producenta nie brakuje stwierdzeń "4K 30 Hz recording", co w oczywisty sposób mija się z prawdą, bo te wartości dotyczą tylko wejścia obrazu, a nie nagrywania.