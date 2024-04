Aby wylogować się z systemu musisz obejrzeć reklamę. To nie żart, to Windows

Na początku się z tego śmialiśmy. Potem zaczęliśmy głośno narzekać. Dziś zaczyna już poważnie brakować nam słów. Projektanci Windowsa co rusz znajdują nowy pomysł, by zlikwidować jego największy atut - bardzo sprawne i wygodne środowisko pracy - na rzecz promowania usług online Microsoftu, gdzie tylko popadnie. Czy to w Menu Start, czy też na Pasku zadań czy na wiele innych sposobów. Obowiązki, produktywność? Poczekaj użytkowniku, najpierw opowiemy ci o fantastycznej cyfrowej usłudze online.