Najciekawsza nowość Windowsa nie dla procesorów Intela i AMD. Jest konkretny powód

W połowie bieżącego roku na rynku pojawią się laptopy z układem Snapdragon X Elite firmy Qualcomm. Nie jest to jej pierwsze podejście do tego rynku - nietrudno dziś kupić laptopa czy tablet z układem Snapdragon 8cx. Co raczej odradzamy, urządzenia z układami Intela i AMD zaoferują większości użytkownikom lepsze doświadczenia. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Snapdragon X Elite ma być przeciwieństwem Snapdragona 8cx. I zamiast być marną namiastką układów Intel Core Ultra czy AMD Ryzen - to im wyznaczać poprzeczkę do przeskoczenia.