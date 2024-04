Oni naprawdę nie wiedzą, kiedy przestać. Reklamy w Windowsie mają trafić nawet do Menu Start

Wewnątrz Microsoftu produkt Windows w ostatnich latach wędrował z rąk do rąk, ze struktur do struktur, co z zewnątrz wręcz mogło wręcz wyglądać jakby każdy z głównych działów firmy chciał jak najszybciej podrzucić sąsiadom ze struktur to zgniłe jajo. W pewnym momencie wręcz produktem zajmowały się dwa działy: warstwą technologiczną ten od Azure, warstwą aplikacyjną dział związany z oprogramowaniem konsumenckim.