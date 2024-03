Wiemy, kiedy Apple skapituluje. Zapomnisz o iMessage jeszcze w tym roku

Oba systemy oferują podobne funkcje, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych, obrazów, wideo i audio, potwierdzenia odczytu, wskaźniki pisania oraz grupowe rozmowy. Właściwie jedyną kluczową różnicą - poza wspomnianym wyżej ograniczeniem iMessage do urządzeń Apple’a - jest rozmiar obsługiwanych załączników. RCS umożliwia przesyłanie większych plików, co jest odpowiedzią na ograniczenia związane z kompresją MMS. iMessage na iPhone ogranicza rozmiar pliku do 100MB, ale RCS powinien pozwalać na przesyłanie większych plików.